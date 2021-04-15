Аксенов: Крым готов ежегодно принимать до 10 млн туристов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров готов принимать до 10 млн туристов каждый год, передает Крыминформ.

Власти Крыма намерены в этом году побить рекорд по туристам «Наш президент задачу нам поставил: 2025-2026 год Крым должен увеличить кратно (турпоток). Вот до 10 млн мы ожидаем, что Крым сможет принять. В советские времена такое количество туристов Крым свободно принимал, по разным оценкам, до 12 млн человек в год», – сообщил Аксенов.

Глава РК также подчеркнул, что регион готов к предстоящему курортному сезону. Он также предположил, что этот год будет для полуострова рекордным.