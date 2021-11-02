Аксенов: Крым получит 97 млн рублей на покупку концентраторов кислорода

Крым получит более 97 млн рублей на покупку концентраторов кислорода для пациентов с COVID-19. Такой информацией поделился глава РК Сергей Аксенов со ссылкой на соответствующее распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

В Крыму медики выдавали поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19 «Республика Крым получит более 97 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на покупку концентраторов кислорода для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Оборудование обладает высокой производительностью – свыше тысячи литров в минуту», – написал Аксёнов в своем telegram-канале.

Всего власти выделят регионам РФ более пяти миллиардов рублей на покупку концентраторов кислорода. Средства направят 50 регионам, которые нуждаются в таком оборудовании.