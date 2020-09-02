Аксенов: мы рассматриваем даже «фантастические» варианты водоснабжения РК

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что власти полуострова используют все возможные варианты для решения проблемы дефицита воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах.

Аксенов: распределение воды в Симферополе должно быть справедливым «Мы сидели смотрели вплоть до самых фантастических вариантов по уменьшению объемов испарения с поверхности зеркала (водохранилища) воды различными способами. Не буду сейчас рассказывать, были предложения фантастические, можно сказать. Попробуем все варианты, готовимся к худшей картине», – подчеркнул Аксенов.

Игорь Вайль, председатель Госкомводхоза РК, сообщил, что водохранилища на данный момент испаряют в среднем два (Аянское), восемь (Симферопольское) и семь (Партизанское) тысяч кубометров воды в сутки. Он выразил надежду, что с приходом прохладного времени года ситуация улучшится.