Аксенов наградил семилетнюю девочку за спасение ребенка в Судаке

Семилетнюю Дарью Павлову, которая спасла тонувшего в бассейне ребенка в Судаке, наградили путевкой в МДЦ «Артек». Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пропавший в Крыму ребенок утонул «Сегодня мы награждаем настоящую героиню – семилетнюю Дашу Павлову, которая спасла тонущего пятилетнего мальчика, упавшего в бассейн. Такие поступки должны награждаться, поэтому искренне рад вручить Даше подарочный сертификат на приобретение спортивной одежды и путевку в МДЦ «Артек» на следующий год с возможностью самостоятельно выбрать смену, которая будет наиболее удобна», — отметил Аксенов.

Он также выразил благодарность родителям девочки за такое воспитание.