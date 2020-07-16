Аксенов назначил Кулинич министром имущественных и земельных отношений РК

Лариса Кулинич назначена министром имущественных и земельных отношений Республики Крым. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

Крымскую таможню возглавил экс-начальник Сахалинской таможни «Назначить Кулинич Ларису Витальевну на государственную должность Республики Крым –министра имущественных и земельных отношений Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», – отметили в тексте указа.

Напомним, что ранее Кулинич исполняла обязанности главы министерства. До этого она занимала должность первого замминистра. Тогда ведомство возглавляла Анна Анюхина.