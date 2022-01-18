Аксенов назначил нового министра жилищной политики и стройнадзора Крыма

Никита Тарасов возглавил министерство жилищной политики и государственного строительного надзора РК. Такой информацией в своем Telegram поделился глава РК Сергей Аксенов.

Глава Крыма отправил в отставку первого замглавы регионального МЧС «Сегодня на место уволенных вчера чиновников назначены новые руководители. На должность министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым назначен Никита Сергеевич Тарасов», – сообщил глава республики.

Напомним, что Тарасов занимал должность замминистра строительства и архитектуры РК с 2018 года.