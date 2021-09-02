Аксенов назвал Бахчисарай худшим муниципалитетом Крыма

Бахчисарай — худший муниципалитет Крыма в части уборки мусора на данный момент, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на главу РК Сергея Аксенова.

Аксенов уволил руководителя ГУП РК «Крымэкоресурсы» «В воскресенье был в Бахчисарае – впечатление удручающее… Указал главе администрации на конкретные моменты, связанные с уборкой. Во вторник сотрудники центра оперативного реагирования проехали по городу – ситуация вообще не изменилась. Из проверенных фотоотчетов Бахчисарай – самый грязный», – подчеркнул Аксенов.

Он также подверг критике работу по вывозу мусора в Белогорске.