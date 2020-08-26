Аксенов назвал «фантазиями» высказывание Зеленского о Крыме

Глава РК Сергей Аксенов прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о принадлежности полуострова, передают «РИА Новости».

Зеленский в очередной раз озвучил план «возвращения» Крыма Он назвал высказывание Зеленского «фантазиями».

«Что нам обсуждать по Крыму? Президент РФ ясно сказал, что тема Крыма закрыта навсегда. Крым навсегда российский, поэтому какие площадки вообще? Не понимаю, о чем идет речь, не интересуюсь такими вопросами в принципе. Мало ли фантазии, пусть у себя и обсуждают, сами себе», — отметил он.