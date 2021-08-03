Аксёнов назвал глупостью признание Зеленского в любви к Крыму

Владимир Зеленский заявил, что «возвращение» Крымского полуострова под контроль Киева – вопрос времени. Такими соображениями он поделился в интервью русскоязычному телеканалу «Дом», который создан для жителей, как это называют власти Незалежной, «временно оккупированных территорий Украины». Государственный вещатель опубликовал отрывок из беседы с Президентом.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, Президент Украины: «Они никогда не будут любить Крым так как любим мы. Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море, это детство. Для тебя эти рапаны, они вкусные, и ты, когда кушаешь эти рапаны, ищешь, а где там песочек. Потому что в детстве было так – на зубах. Это невозможно привить. Это моё. Я этот Крым знаю».

Владимир Зеленский твёрдо убеждён, что Крым «никогда не будет русской территорией».

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, Президент Украины: «Хоть перепишите историю, хоть все города переназовите, сотрите эту историю. Невозможно это. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени».

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксёнов назвал «жалким зрелищем» интервью Президента Украины Владимира Зеленского. Руководитель региона заявил, что полуостров был, есть и будет российским.

«Интервью Зеленского – жалкое зрелище, набор глупых, пустых и напыщенных фраз, которые гроша ломаного не стоят. Это даже пропагандой назвать невозможно. Непонятно, зачем так позориться. Как артист экс-комик, похоже, он окончательно деградировал, а политиком так и не стал», – написал Сергей Аксёнов в социальных сетях.

Он особо подчеркнул, что эта «любовь» к Крыму, о которой заявляет Владимир Зеленский, выражается в блокадах, угрозах, попытках диверсий и терактах, а также «в потоках вранья и клеветы, которые украинские политики льют как внутри своей страны, так и на международных площадках».

«Людей давно тошнит от этой «любви». К сожалению, Зеленский стал соучастником преступлений против народа Украины, за которые предстоит отвечать. Вот о чем ему стоит подумать вместо того, чтобы нести чушь», – считает Сергей Аксёнов.

Вдобавок глава Крыма призвал отправить украинскому Президенту посылку с черноморскими рапанами.

«Иногда лучше жевать, чем говорить» – резюмировал глава Крыма.