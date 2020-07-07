Аксенов назвал «наследием Украины» наличие террористов в Крыму

Фото: Пресс-служба главы Крыма

Глава РК Сергей Аксенов отметил, что задержание в Крыму троих главарей и четырех активистов международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» прошло в строгом соответствии с законом и поблагодарил силовиков за работу. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Присутствие так называемых хизбов на полуострове руководитель республики назвал «наследием украинского периода». По его словам, власти Украины много лет «сквозь пальцы» смотрели на экстремистов, рассчитывая использовать для нагнетания напряженности в регионе.

— Но в российском Крыму таким персонажам места нет, — подчеркнул глава Крыма.

Он выразил уверенность в том, что в Киеве и на Западе задержание террористов представят как политические репрессии, как бывало уже не раз.

— Это обычный прием дешевой пропаганды, — отметил Аксенов.

Как сообщалось ранее, сегодня утром правоохранители провели обыски у членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Бахчисарайском, Красногвардейском, Симферопольском районах и в Алуште. Затем силовики задержали троих главарей и четырех активистов организации. В отношении них возбуждены уголовные дела.