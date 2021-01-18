Глава РК Сергей Аксенов пообещал, что ответственные за уборку снега на территории региона будут наказаны, передает Крыминформ.

Спасатели Крыма вытащили из снежных переметов 19 автомобилей Аксенов назвал работу коммунальных служб во время снегопада отвратительной. По его словам, самая плохая ситуация сложилась в Симферополе.

«Сейчас мы анализируем ситуацию, кто провалился. Провалился город Симферополь. Здесь Валентину Валентиновичу (Демидову, замглавы администрации Симферополя) досталось наследие, понятно. Там господин Русин (замглавы администрации города Анатолий Русин) был уволен. Однако это не снимает с главы администрации ответственности в части уборки дорог, и с точки зрения подготовки, качества уборки, своевременности вывода техники и так далее», – подчеркнул Аксёнов.