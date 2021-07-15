Аксенов недоволен контролем за вывозом жидких коммунальных отходов

Глава РК Сергей Аксенов заявил, что муниципальные власти региона провалили работу по контролю вывоза жидких коммунальных отходов из частных домовладений и выявлению нарушителей, которые сливают отходы прямо в окружающую среду, передают «РИА Новости (Крым)».

Почему в Крыму перестали работать предприятия по очистке выгребных ям? Он подчеркнул, что кроме того, что работа не была выполнена, так еще и были зафиксированы случаи предоставления недостоверных данных.

«В частности, в Симферополе на улице Родниковой происходит откачка выгребных ям. Но при этом никто (из чиновников, — ред.) никуда не выходил, наличие договоров на вывоз не проверял. В Сакском районе такая же ситуация», — заявил Аксенов.