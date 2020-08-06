Аксенов недоволен работой главы Минтранса Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов сделал выговор министру транспорта РК Сергею Карпову и пригрозил увольнением, передают «РИА Новости (Крым)».

Затруднение движения на участках трассы «Таврида» будет решено — Карпов Причиной выговора стало то, что подведомственное Минтрансу предприятие не обеспечило своевременное начало работ на объектах благоустройства общественных территории в крымской столице.

«Сергей Васильевич (Карпов – ред.), я вам объявляю выговор персонально. С учетом того, что у нас дефицит времени и от нас ждут результатов работы, первое – это выговор, второе – увольнение по статье. Два раза я повторять никому не буду. Это касается всех без исключения исполнителей», – отметил Аксенов.