Аксенов недоволен заказом светильников для скверов Евпатории из Польши

На совещании по проблемным вопросам строительной отрасли РК власти обсудили затянувшуюся установку новых светильников в скверах Евпатории. Объясняется, что работы затягиваются на полтора месяца из-за того, что светильники были заказаны в Польше и все еще не доставлены в Крым, передают «РИА Новости (Крым)».

В Евпатории до конца года ограничат подачу горячей воды Вице-премьер РК Евгений Кабанов уточнил, что производитель сорвал срок, а поскольку светильники редкой модели, то ответственные приняли решение не вносить изменения в проект, чтобы не затягивать сроки еще больше.

«Производитель иностранный, из Польши», – уточнил Кабанов.