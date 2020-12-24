Аксенов объяснил увольнение главы Комитета по противодействию коррупции РК

Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил, что увольнение главы Комитета по противодействию коррупции РК Александра Акшатина вызвано «рядом личных вопросов», передают «РИА Новости(Крым)».

Янина Павленко назначена главой администрации Ялты Напомним, что глава РК подписал указ об освобождении Акшатина от должности руководителя антикоррупционного комитета с 28 декабря.

«Что касается замены (руководителя) антикоррупционного комитета, там был ряд личных вопросов, в том числе личная ситуация. Это не связано с коррупционными или какими-то другими моментами. Идет кадровая ротация», – отметил Аксенов.