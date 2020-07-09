Аксенов оценил аудиозапись разговора о киевских диверсантах в Крыму

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

Обнародованная депутатом Верховной рады Андреем Деркачем аудиозапись телефонного разговора бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена подтверждает причастность украинских военных к попытке диверсии в Крыму в августе 2016 года. Об этом на своей странице в Facebook написал глава республики Сергей Аксенов.

Как сообщалось ранее, из проходившего в 2016 году разговора понятно, что диверсионную операцию в Крыму на тот момент уже провели и это не понравилось Байдену, который отметил, что таким образом украинские власти создают риски эскалации и повод для обвинений государства.

По мнению Аксенова, в разговоре с тогдашним вице-президентом Соединенных Штатов Порошенко подтвердил, что к организации диверсии на севере полуострова причастны украинские военнослужащие.

— Терроризм является частью государственной политики киевского режима вне зависимости от персоналий, — подчеркнул руководитель республики. — И объясняет истинные причины отказа Украины от сотрудничества с Россией в сфере борьбы с терроризмом.

Аксенов также напомнил, что в том же 2016 году тогдашний посол США на Украине Джеффри Пайетт вопреки заявлению Байдена в телефонном разговоре заявил, что США не видели каких-либо доказательств подготовки Киевом террористических атак в Крыму. По словам главы Крыма, российские силовики имеют мощнейший контртеррористический потенциал, что позволяет полностью обезопасить жителей полуострова.

Напомним, в августе 2016 года в Крыму на российско-украинской границе возле Армянска во время перестрелки с украинскими диверсантами погибли сотрудник ФСБ и российский десантник. Часть диверсантов скрылись, двоих, Евгения Панова и Андрея Захтея, задержали правоохранители. Первый оказался кадровым сотрудником главного управления разведки минобороны. По материалам следствия, в составе группы диверсанты намеревались организовать серию взрывов на инфраструктурных объектах в Крыму.