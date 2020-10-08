Аксенов оценил решение о финансировании мероприятий по водоснабжению Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что финансируемые из федерального бюджета мероприятия позволят обеспечить стабильное водоснабжение на полуострове внезависимости от погодных условий. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Власти РФ направят в Крым более пяти млрд рублей на решение водной проблемы «Это очень важное для всех нас решение, которое позволит существенно решить вопрос, обеспечив стабильное и качественное водоснабжение в регионе при любых метеорологических условиях», — написал он.

Глава РК подчеркнул, что решение принято президентом России Владимиром Путиным и будет реализовано под его контролем.