Аксёнов: опреснитель для водоснабжения Ялты обойдётся в 3 млрд рублей

Работы по созданию исправно функционирующего водоснабжения в Крыму и Севастополе идут в соответствии планам. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников по итогам рабочего визита на полуостров.

МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ, министр экономического развития Российской Федерации: «Сегодня посмотрели и в Бельбеке, и Бештерек-Зуйский водозаборный узел – всё развёрнуто, всё по плану. Плюс идёт активная геологоразведка территорий и бурение дополнительных скважин на уже существующих источниках».

Благодаря использованию скважин Симферополь сможет получать дополнительно от 80 до 92 тысяч кубов воды в сутки, подчеркнул Глава Крыма Сергей Аксёнов. По его данным, первый забор запланирован уже на 15 марта. Также активно ведётся работа по созданию опреснительных станций.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, Глава Республики Крым: «Уверен, что только опреснение, это моя позиция, даст гарантированный результат. По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование, общий объём средств, который примерно сегодня прикидывали, – около 3 млрд рублей. Источники финансирования есть, в принципе, там к работам уже приступили. В связи с санкционным режимом мы нюансы публично не озвучиваем. В общем, могу сказать, что динамика нацелена на то, чтобы принять управленческие решения до опреснительной установки, чтобы курортный сезон прошёл комфортно».