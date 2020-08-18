Аксенов опроверг слухи о закрытии школ и предприятий осенью из-за COVID-19

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Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал слухи об ожидающемся осенью повторном введении ограничений из-за угрозы распространения COVID-19.

«Прошу на слухи не реагировать: что сейчас вторая волна начнется, с сентября закрытие школ, бизнеса – не будет сейчас никаких закрытий. Все меры предпринимаются таким образом, чтобы не допустить ни закрытий предприятий, ни ограничений с точки зрения обучения», – подчеркнул Аксенов.

Он также заявил, что планов по введению дистанционного обучения в Крыму нет. 

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