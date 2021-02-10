Аксенов: оставшиеся ограничения из-за ковида могут снять в Крыму к 1 марта

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе будут сняты оставшиеся ограничения, введенные из-за пандемии, к 1 марта при сохранении благоприятной эпидобстановки. Об этом он заявил в ходе заседания оперштаба по COVID-19.

В Крыму до 1 марта продлили ряд ограничений «Если у нас динамика такая (положительная) будет, мы к 1 марта откроем сферы деятельности остальные, которые на сегодняшний день у нас закрыты. В том числе те предприятия, которые занимались организацией досуговых мероприятий», – заявил глава региона.

Однако действие масочного режима продолжится на полуострова минимум до конца года, добавил Аксенов.