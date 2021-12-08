Аксенов открыл после капремонта крымско-татарский государственный театр

После капремонта открыто здания Крымско-татарского государственного академического музыкально-драматического театра, передает Крыминформ.

Вакцинацию от коронавируса начнут в театрах Севастополя Обновленный театр, на капремонт которого было выделено более 47 млн рублей, осмотрели глава РК Сергей Аксёнов и муфтий Крыма и Севастополя Эмирали Аблаев.

«Реконструкция стартовала в октябре 2020 года и проходила в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2025 года», – уточняется в сообщении.