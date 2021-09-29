Аксенов подписал указ об отставке главы Минтранса

Глава РК Сергей Аксенов подписал указ об увольнении главы Минтранса Евгения Исакова. Информация об этом опубликована на официальном портале крымского правительства.

Карлен Петросян назначен врио главы минстроя Крыма «Принять отставку Исакова Евгения Александровича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым — министра транспорта Республики Крым согласно поданному заявлению», — говорится в указе.

Напомним, что Евгений Исаков руководил ведомством с 20 октября 2020 года.