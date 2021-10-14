Аксенов: подрядчик сорвет сроки благоустройства пл. Куйбышева в Симферополе

Подрядчик должен завершить благоустройство площади Куйбышева в Симферополе до 20 октября, однако, по мнению главы РК Сергея Аксенова, объем выполненных работ и недостаточное количество строителей на объекте заставляют усомниться в соблюдении этого срока, передает Крыминформ.

Площадь Ленина в Симферополе будут благоустраивать заново «Хочу напомнить, по площади Куйбышева срок 20 октября. Коллеги, боюсь, пять дней «не спасут отца русской демократии». Куйбышевская площадь за пять дней будет закончена?» – задался вопросом Аксёнов.

В свою очередь министр ЖКХ РК Сергей Донец подчеркнул, что сроки соблюдены не будут.