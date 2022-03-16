Аксенов пообещал 10 млн рублей за задержание журналиста Фахрудина Шарафмала

Глава РК Сергей Аксенов пообещал награду тому, кто задержит украинского журналиста Фахрудина Шарафмала. Такое заявление глава регионе сделал в своем Telegram.

Мужчина рассказал, почему ударил ветерана ФСБ в Севастополе «Награду в размере 10 миллионов рублей получат военнослужащие российской армии, Росгвардии и жители Украины, которые задержат или возьмут в плен и передадут в руки наших военных того ублюдка, который призывал и клялся убивать русских детей. Специальный фонд сформирован, выплату вознаграждения гарантирую», – заявил Аксёнов.

Напомним, что ранее в эфире украинского телеканала журналист Фахрудин Шарафмал высказался за методы борьбы с Россией путем истребления детей.