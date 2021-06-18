Аксенов попросит Путина помочь компенсировать ущерб пострадавшим от потопа

Глава РК Сергей Аксенов обратится к президенту РФ Владимиру Путину за помощью с выплатами компенсации пострадавшим от потопа в Керчи, передает Крыминформ.

Данные о том, кто пострадал будут опубликованы в пятницу в 19:00.

«Это касается и жилого имущества, и автомобильного транспорта. К сожалению, по автомобильному транспорту нет в федеральном законе еще четкого понимания, как это сделать. После того, как будет определен размер ущерба, я докладываю лично главе государству Владимиру Владимировичу. Будем, скорее всего, просить о финансовой помощи», — отметил он.