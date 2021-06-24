Аксёнов поручил оперативно завершить оценку ущерба имуществу крымчан

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл очередное заседание оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Республики Крым. Об этом сообщили в управлении информации и пресс-службы главы региона.

Сергей Аксёнов рассказал, что принял участие в совещании с членами Правительства Российской Федерации под руководством Президента, в ходе которого доложил Главе государства текущую обстановку.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, Глава Республики Крым: «Владимир Владимирович дал команду Марату Шакирзяновичу Хуснуллину по «Иркутскому варианту» с точки зрения мер поддержки через указ Главы государства. Спасибо нашему лидеру, что нас без поддержки никогда не оставляет».

При этом Сергей Аксёнов сообщил, что после проведенного анализа по оценке ущерба, нанесённого стихией имуществу граждан, будет определён источник финансирования. Глава Крыма поручил оперативно завершить оценку ущерба во всех пострадавших регионах.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, Глава Республики Крым: «Если мы сами не справимся по финансам, готовим Президенту служебную записку совместно с Правительством Российской Федерации для принятия решения об источнике финансирования. Уверен, что все мероприятия будут реализованы».

Также Сергей Аксёнов отметил, что при необходимости будет предоставлена дополнительная техника для ликвидации последствий ЧС.

По информации Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка, в двух населённых пунктах, городе Ялте и селе Приозёрное Ленинского района, остаются подтопленными 37 подвальных помещений многоквартирных жилых домов, а также социально значимые объекты: детские сады и школы. Продолжается работа комиссии в муниципальных образованиях по оценке ущерба, полученного вследствие утраты имущества. Уже составлено 803 акта, согласно которым сумма ущерба составила 163 миллиона рублей.

В свою очередь руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская ещё раз напомнила, что во время дезинфекции сетей водопроводную воду категорически запрещается пить, в ней будет содержаться 40% дезраствора, из-за которого можно получить острое пищевое отравление. Воду из-под крана можно использовать только в качестве технической.

НАТАЛЬЯ ПЕНЬКОВСКАЯ, руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю: «Иначе мы будем иметь вторую ситуацию – всплеск инфекционных заболеваний. Коек инфекционных в Ялте нет, маршрутизация в Ялте не позволит сегодня очень быстро людей доставлять в инфекционные стационары».