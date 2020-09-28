Аксенов поручил решить проблемы с водой в многоэтажках Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в многоквартирных домах Симферополя и других муниципалитетов, где фиксируются проблемы с подачей воды по техническим причинам, необходимо в ближайшее врем заменить насосы, передают «РИА Новости (Крым)».

В Крыму построят уникальный опреснительный завод — Аксенов Он подчеркнул, что деньги на эти цели выделены.

«Там, где технические вопросы, связанные с постановкой насосов, ждать нечего, деньги есть. Готов приобрести любую технику в любом количестве», — подчеркнул Аксенов.