Аксенов: пострадавшие от подтоплений крымчане получат выплаты на неделе

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что компенсационные выплаты жителям Керчи и Ленинского района будут произведены в течение недели. Такую информацию он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Что касается компенсации жителям пострадавших территорий, на этой неделе все должны получить выплаты в полном объеме», – сообщил Аксёнов.

Принято решение, что за один квадратный метр подтопленного жилья будет выплачиваться шесть тысяч рублей. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.