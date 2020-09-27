Аксенов поздравил крымчан со Всемирным днем туризма

Глава РК поблагодарил представителей отрасли за успешную работу в период пандемии

Фото: пресс-служба правительства РК

Глава РК поздравил работников туристической сферы и путешественников со Всемирным днем туризма. Сергей Аксенов опубликовал поздравление на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Аксенов подчеркнул, что туротрасль является стратегической для полуострова, поскольку в ней занята значительная часть населения региона. Глава РК так же отметил, что туризм в Крыму способствует развитию более 50 смежных отраслей, наполняя бюджет и создавая рабочие места. Глава РК особенно подчеркнул, что в этом году курортно-туристическая сфера Крыма выдержала все экономические трудности и заканчивает сезон с успешными показателями.

-В этом году мы убедились, что в этой сфере работают настоящие профессионалы, которые смогли поэтапно запустить курортный сезон после его фактического закрытия весной в связи с пандемией, — написал глава РК.

Сергей Аксенов напомнил, что в течение двух летних месяцев крымские отели были наполнены на 90 и даже 100%. Кроме того, по его словам, рекордное количество гостей в этом году приняли крымские санатории. Но главный критерий работы, по мнению главы субъекта, — это желание 90% туристов вернуться в Крым на отдых.

Глава РК выразил уверенность в том, что туризм в Крыму будет развиваться год от года, сочетая лучшие российские и мировые практики.