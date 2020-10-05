Аксенов поздравил педагогов с Днем учителя

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил на своей странице «ВКонтакте» всех причастных с Днем учителя и с Международным днем врача.

«Россия всегда славилась сильными педагогическими традициями. Качественное образование во все времена служит надежным фундаментом жизненного успеха. Наши педагоги сохраняют и развивают лучшие традиции российского и советского образования», — написал он, обращаясь к учителям.

Аксенов поблагодарил всех за самоотверженный труд, высокий профессионализм и преданность делу, а также пожелал вдохновения и реализации всех намеченных планов.