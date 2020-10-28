Аксенов поздравил украинский народ с Днем освобождения страны от фашистов

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил народ Украины с Днем освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Поздравление он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Поздравляю братский украинский народ, всех наших украинских друзей и единомышленников с этой знаменательной датой. Миллионы жителей современной Украины считают себя потомками победителей. Это живая, кровная связь, это генетический код народа. То, что дает нам уверенность: бандеровский режим неизбежно отправится на свалку истории, а Россия и Украина снова будут вместе», — подчеркнул он.

Аксенов напомнил, что в боях за Украину погибли около трех миллионов советских воинов. За время нацистской оккупации УССР потеряла почти пятую часть населения.