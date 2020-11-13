Аксенов предложил директору «Массандры» занять пост главы Ялты

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил гендиректору АО «ПАО «Массандра» поучаствовать в конкурсе на пост главы администрации Ялты. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Артема Мальцева назначили и.о. главы администрации Ялты «Янина Петровна хорошо знает специфику региона, у нее большой и успешный управленческий опыт. Считаю, что она обладает профессиональными и личными качествами, которые необходимы для работы на таком важном и ответственном посту», – отметил Аксёнов.

Напомним, что глава Ялты Иван Имгрунт скончался в Санкт-Петербурге, где он проходил лечение от инфекционной пневмонии. Сейчас исполняет обязанности главы администрации города первый замруководителя Артем Мальцев.