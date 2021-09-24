Аксенов принял отставку Кабанова и освободил его с поста вице-премьера РК

Глава РК Сергей Аксенов принял отставку Евгения Кабанова, который занимал пост зампредседателя Совмина РК. Указ опубликован на портале правительства Крыма.
В Крыму согласовали отставку вице-премьера полуострова Евгения Кабанова «Принять отставку Кабанова Евгения Константиновича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – заместителя председателя Совета министров Республики Крым согласно поданному заявлению 23 сентября 2021 года», – уточняется в документе.
Ранее стало известно, что депутаты Госсовета РК согласовали отставку вице-премьера РК Евгения Кабанова.