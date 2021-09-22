Аксенов принял отставку министра строительства и архитектуры Крыма

Министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов подал в отставку. Глава РК Сергей Аксенов подписал соответствующий документ. Информация размещена на сайте правительства РК.

Аксенов: Я уйду в отставку только по решению президента РФ или крымчан «Постановляю принять отставку Храмова Михаила Михайловича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – министра строительства и архитектуры Республики Крым 22 сентября 2021 года согласно поданному заявлению», – уточнили.

Михаил Храмов был назначен министром строительства и архитектуры Крыма в конце 2018 года.