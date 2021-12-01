Аксенов принял отставку вице-премьера Андрея Рюмшина

Глава РК Сергей Аксенов принял отставку вице-премьера — министра сельского хозяйства Андрея Рюмшина. Он подписал соответствующий указ.

Вице-премьер Крыма подал в отставку «Принять отставку Рюмшина Андрея Васильевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – заместителя председателя Совета министров Республики Крым – министра сельского хозяйства Республики Крым 6 декабря 2021 года согласно поданному заявлению», – сказано в тексте указа.

Напомним, что Рюмшин занимал свою должность с конца октября 2019 года.