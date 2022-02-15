Аксенов: Признание Россией ДНР и ЛНР поможет остановить кровопролитие

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик поможет остановить кровопролитие на Донбассе. Такое заявление он сделал у себя в Telegram-канале.

Крым покидают военнослужащие ЮВО после учений «Поддерживаю постановление Государственной думы об обращении к нашему президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР», – написал Аксёнов.

Глава РК заявил, что необходимо защитить жителей республик Донбасса от геноцида и агрессии поддерживаемого Западом «бандеровского режима».