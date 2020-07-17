Аксенов: процедура доставки топлива в Крым по мосту значительно упрощена

Глава Крыма Сергей Аксенов договорился с министром транспорта РФ об упрощении процедуры доставки топлива на полуостров. Детали он описал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

10 миллионов автомобилей проехало по Крымскому мосту с момента его открытия «Процедура доставки значительно упрощена. При этом есть исключения, которые регламентируются законом и ведомственными документами. С сегодняшнего дня ограничения на доставку топлива в Крым через мост устранены. Никаких проблем и никакого дефицита топлива в нашем регионе нет и не предвидится», — заявил он.

Ранее в СМИ опубликовали информацию о том, что все следующие по Крымскому мосту грузовые вагоны должны быть оснащены электронными пломбами ГЛОНАСС. Уточняется, что аренда такой пломбы составляет 960 рублей/в сутки, тогда как перевозка вагона на паромной переправе — около 1100 рублей. Такое решение могло практически нивелировать экономическую целесообразность в перевозке грузов по мосту.