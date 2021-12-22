Аксенов прокомментировал поведение водителя, высадившего ребенка-льготника

Глава РК Сергей Аксенов отреагировал на случай, когда на трассе в Добровской долине под Симферополем водитель маршрутного такси высадил ребенка-льготника из автобуса на мороз, передает Крыминформ.

Уволен водитель, высадивший ребенка-льготника из автобуса на трассе в Крыму «В такую погоду, куда детей высаживать? Ну, куда? Совесть надо иметь. Понятно, что могут какие-то вопросы возникать с оплатой, но к детям, пожилым людям, к инвалидам очень внимательно нужно относиться, точно на улицу не выгонять. Особенно в такую погоду», – подчеркнул он.

Ранее водитель автобуса, следовавшего по маршруту «симферопольский железнодорожный вокзал – Перевальное» в районе села Андрусово, высадил из транспорта ребенка из числа льготной категории граждан.