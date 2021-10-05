Аксенов прокомментировал проверку деятельности главы горсовета Евпатории

Глава РК Сергей Аксенов подтвердил проведение следственных действий в отношении предсдеателя горсовета Евпатории Олеси Харитоненко. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

Главу горсовета Евпатории подозревают в злоупотреблении полномочиями «Проводятся следственные мероприятия в отношении председателя Евпаторийского городского совета Олеси Викторовны Харитоненко», – написал Аксёнов.

Он также отметил, что процесс контроля над деятельностью должностных лиц всех уровней будет продолжен и назвал эту работу системной.