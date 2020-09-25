Аксенов прокомментировал водный проект на Коккозке

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проект по переброске воды на Севастополь из реки Коккозка будет закрыть насовсем, передают «РИА Новости (Крым)».

В Крыму построят уникальный опреснительный завод — Аксенов Аксенов считает, что такую схему водоснабжения можно было бы реализовать в случае, если бы река была достаточно полноводной, чтобы питать и Бахчисарайский район и Севастополь. Однако на данный момент это невозможно. Против этого проекта также выступают жители Бахчисарайского района.

«Когда Михаил Владимирович Развожаев ко мне обратился, я сразу сказал: мы были бы готовы Севастополю воды дать, если бы она у нас была – регион братский, если у нас что-то есть в излишке, мы никогда на этом сидеть не будем, всегда поделимся. Но если у нас этой воды в Коккозке нет и не будет – мы коллегам-севастопольцам показали все пруды, что это не наша прихоть и нежелание поделиться, это отсутствие воды – в ущерб жителям Бахчисарайского водохранилища мы это сделать не сможем, поэтому еще неделю назад поставили точку в этом вопросе», — подчеркнул Аксенов.