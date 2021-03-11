Аксенов: прокуратура начала проверку законности строительства в Форосе

В Крыму прокуратура начала проверку законности строительства на территории парка вблизи санатория в Форосе, передает Крыминформ, ссылаясь на главу РК Сергея Аксенова.

Власти РФ обсудят с руководством Крыма застройку Форосского парка — Песков Проверка будет завершена 23 марта. Результаты и принятое правовое решение будут доведены до сведения общественности, пообещал Аксенов.

«Предварительно могу сказать по самой стройке, непосредственно на территории санатория «Форос» – нарушений с нашей стороны мы не видим. Деревья, вырубленные незаконно, мы договорились с застройщиком, что на каждое дерево он пять деревьев высаживает», – добавил он.