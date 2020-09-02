Аксенов: распределение воды в Симферополе должно быть справедливым

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что задача региональных властей — справедливо распределить воду между всеми потребителями. Об этом он сообщил на совещании по водообеспечению Симферополя, Бахчисарайского и Симферопольского районов, трансляцию на которое опубликовал в соцсетях.

В Симферополе не закроют кафе из-за ограничений подачи воды — власти «У нас с вами есть определенный объем воды, и наша с вами задача его справедливо распределить между всеми, по-честному. Люди должны понимать, что все справедливо и график выполняется: если всем по три часа – всем по три часа», — отметил Аксенов.

Он добавил, что вода должна подаваться потребителям в максимально удобное для них время. Он предложил менять график с определенной периодичностью.