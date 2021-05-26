Аксенов рассказал, как в Крыму обстоят дела с водой

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что самый сложный период в решении вопроса водообеспечения Крыма питьевой водой пройден, передают «РИА Новости».

В Симферополе часть улиц останется без воды в понедельник «Уже хуже, чем сегодня не будет, дно кризиса мы прошли. Теперь только в сторону улучшения ситуации работать…», — отметил он.

Аксенов напомнил, что в Симферополе и Ялте отключения происходят только в ночное время. К концу года планируется решить вопрос обеспечения водой всех населенных пунктов полуострова.