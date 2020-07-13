Аксенов рассказал, когда и как начнется учебный год в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Школьные линейки пройдут в крымских школах 1 сентября в очном формате, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Учебный год в Республике Крым начнется с 1-го сентября в формате очного обучения. Решение о дистанционном обучении может быть принято только в том случае, если будет прямое распоряжение федерального центра. Крымчане, учимся как обычно», — написал глава региона на своей странице в Facebook.

Из-за режима повышенной готовности во время пандемии COVID-19, в котором сохраняется запрет на массовые мероприятия, школьные выпускные и последние звонки прошли в Крыму и по всей России без торжеств и в онлайн-формате.

Накануне Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что учебный год в школах начнется первого сентября. Однако глава Минпросвещения России Сергей Кравцов разъяснил, что на школьных линейках, возможно, будут приняты меры безопасности из-за коронавируса.