Аксенов рассказал о расширении госпрограммы развития Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в связи с возможностью продления госпрограммы социально-экономического развития полуостров в неё включили 4 859 объектов. Такое заявление глава региона сделал на совещании по социально-экономическому развитию полуострова.

«Мы с коллегами из Правительства РФ включили в программу развития Крыма еще 4859 объектов и мероприятий. Дополнительно 360 объектов благоустройства общественных территорий. Также на выделенные средства мы благоустроим 3039 придомовых территорий, и в течении пяти лет завершим этот проект», – рассказал глава республики.

Он объяснил, что новые коррективы предусматривают работу в сфере ЖКХ, капремонт жилого фонда и замену лифтов.