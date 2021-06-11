Аксенов рассказал о состоянии воды из-под Азовского моря

Глава РК Сергей Аксенов отметил, что минерализация воды, расположенной под Азовским морем, может быть слишком высока, поэтому, возможно, ее придется очищать перед подачей в водопроводную сеть, передает Крыминформ.

Институт водных проблем РАН запускает проект водной безопасности Крыма «Там она (вода под Азовским морем) какая-то есть… Она не глубоко, проблем достать ее нет. Дело в том, что, скорее всего, она имеет… количество твердых частиц с превышением нормы и всего остального – минерализация высокая. А с высокой минерализацией что толку? Это очищать надо. Очистить в сутки миллион кубометров или два – это нереально», — отметил Аксенов.

Он добавил, что при таком раскладе придется этот проект «забыть» и ставить две опреснительные установки. Планируется, что их строить будут во Фрунзе (поселок в Сакском районе Крыма) и в Ялте.