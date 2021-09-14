Аксенов рассказал о строительстве опреснительной станции в Крыму

Глава РК Сергей Аксенов сообщил, что решение о строительстве опреснительной станции на западном побережье полуострова пока не принято, передает Крыминформ.

Крыму не нужны опреснители на сегодняшний день — Шеремет При этом, по словам Аксенова, решение о строительстве опреснителя в Ялте принято. Это будет «пилотный проект».

«По другим пока решение не принято. У нас только стоял вопрос Симферополя, в районе поселка Фрунзе (Сакский район) построить опреснительную станцию мощностью 20 тысяч кубометров, но пока решения такого нет. В Ялте – строим. Это, по сути, пилот: посмотрим, как он будет работать, какие будут технико-экономические показатели, возможно, потом будем этот опыт тиражировать. К сожалению или к счастью, таких станций в нашей стране еще не было», – рассказал Аксёнов.