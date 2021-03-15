Аксенов разрешил массовые мероприятия в годовщину воссоединения Крыма с РФ

Глава РК Сергей Аксенов разрешил проводить в регионе массовые мероприятия в честь воссоединения Крыма с РФ. Поправки внесены в соответствующий указ, опубликованный на официальном сайте правительства региона.

Песков прокомментировал возможные провокации в Крыму 18 марта «Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение мероприятий, посвященных Дню общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией (организованных) всероссийским мотоклубом «Ночные волки» 18 марта 2021 года в Симферополе на площади Ленина, а также мероприятий, организуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, праздничных мото-, автопробегов», – уточнили в документе.

Напомним, что подпункт 6.1 пункта шесть, в который были внесены изменения, запрещает проведение массовых мероприятий на на территории РК.