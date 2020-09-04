Аксенов разрешил провести детское мероприятие в МДЦ «Артек»

Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил провести детское мероприятие и национальный праздник на полуострове в период пандемии. Поправки были внесены в соответствующий указ.

Аксенов снял запрет на проведение соревнований в Крыму «Действие настоящего подпункта (о запрете на проведение массовых мероприятий) не распространяется на проведение с 8 по 23 сентября 2020 года полуфинала всероссийского конкурса «Большая перемена», на проведение 19 сентября 2020 года крымско-татарского национального праздника «Дервиза», – сказано в сообщении.

Напомним, что полуфинал конкурса «Большая перемена» пройдет в МДЦ «Артек». В нем поучаствуют представители регионов ЮФО. А празднование «Дервизы» запланировано в селе Перевальное.