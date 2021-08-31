Аксенов разрешил провести фестиваль «Таврида.Арт» под Судаком

Глава РК Сергей Аксенов разрешил провести под Судаком фестиваль «Таврида.Арт». Максимально допустимое чисто участников — до шести тысяч человек. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности, действующем в регионе из-за коронавируса.

Большие гастроли МХАТ им. М. Горького в Крыму «Действие абзаца первого настоящего подпункта (запрещает проведение массовых мероприятий) не распространяется на проведение в период … с 8 сентября по 12 сентября 2021 года фестиваля «Таврида.АРТ» (городской округ Судак, бухта Капсель) с общим количеством участников не более 6000 человек», – говорится в документе.

Кроме того, власти региона разрешили провести седьмой Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым». Он состоится в Евпатории с 6 по 13 сентября.